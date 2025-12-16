Відео
Зеленський про "деструктивні пункти плану" — що мається на увазі

Зеленський про "деструктивні пункти плану" — що мається на увазі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 00:37
Деструктивні для України пункти плану вже вилучені, заявив Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на тему мирних переговорів і так званого "мирного плану" Трампа. Він пояснив, що мав на увазі, коли говорив, що деякі пункти плану є деструктивними.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що було не так з мирним планом

Лідер України у голосовому чаті відповів на питання журналістів The Washington Post. Зеленський сказав, що зараз не має різниці які саме пункти були серед цих 28 інших пунктів у першій версії документа.

"Я, чесно кажучи, не хочу їх на сьогодні коментувати. Важливо, що їх сьогодні немає. Це не значить, що у нас ідеальний зараз план, це дуже робочі версії", — сказав Зеленський.

Він також подякував американцям за це партнерство. Однак зауважив, що всім потрібно бути дуже уважними.

"Ми сказали партнерам, що ці пункти в тому чи іншому формулюванні, які були вилучені, дуже не хочеться, щоб вони з'являлись в інших документах", — заявив президент України.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Берліні з американськими представниками.

Також глава держави розповів останні деталі роботи над гарантіями безпеки для України.

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп мирний план
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
