Головна Новини дня Зеленський розповів про прогрес у питанні гарантіях безпеки

Зеленський розповів про прогрес у питанні гарантіях безпеки

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 22:10
Гарантії безпеки - Зеленський розповів про прогрес
Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поділився останніми деталями роботи над гарантіями безпеки для країни. За його словами, перед тим як робити будь-які кроки на полі бою, важливо, щоб і військові, і цивільне населення чітко розуміли, які саме гарантії безпеки будуть надані.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 15 грудня.

Гарантії безпеки для України

"Це дуже важливо", — наголосив Зеленський.

За словами Президента, прогрес у цьому питанні вже є і саме зараз триває активна робота.

"Деталі від військових, які вони напрацьовували, виглядають дуже непогано, хоча це лише перший драфт", — додав він.

Нагадаємо, що раніше голова держави розповів про гарантії безпеки. Зокрема, одним з пунктів є питання контролю ситуації під час припинення вогню.

А також Зеленський відповів, чи планує він сьогодні провести розмову телефоном з президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський переговори війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
