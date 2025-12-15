Гарантії безпеки - Зеленський розповів про прогрес

Зеленський розповів про прогрес у питанні гарантіях безпеки
Президент України Володимир Зеленський поділився останніми деталями роботи над гарантіями безпеки для країни. За його словами, перед тим як робити будь-які кроки на полі бою, важливо, щоб і військові, і цивільне населення чітко розуміли, які саме гарантії безпеки будуть надані.
Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 15 грудня.
Гарантії безпеки для України
"Це дуже важливо", — наголосив Зеленський.
За словами Президента, прогрес у цьому питанні вже є і саме зараз триває активна робота.
"Деталі від військових, які вони напрацьовували, виглядають дуже непогано, хоча це лише перший драфт", — додав він.
Нагадаємо, що раніше голова держави розповів про гарантії безпеки. Зокрема, одним з пунктів є питання контролю ситуації під час припинення вогню.
А також Зеленський відповів, чи планує він сьогодні провести розмову телефоном з президентом США Дональдом Трампом.
Читайте Новини.LIVE!