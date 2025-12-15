Гарантии безопасности - Зеленский рассказал о прогрессе - Зеленский рассказал о прогрессе

Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе гарантий безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский поделился последними деталями работы над гарантиями безопасности для страны. По его словам, перед тем как делать какие-либо шаги на поле боя, важно, чтобы и военные, и гражданское население четко понимали, какие именно гарантии безопасности будут предоставлены.
Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 15 декабря.
Гарантии безопасности для Украины
"Это очень важно", — подчеркнул Зеленский.
По словам Президента, прогресс в этом вопросе уже есть и именно сейчас идет активная работа.
"Детали от военных, которые они нарабатывали, выглядят очень неплохо, хотя это только первый драфт", — добавил он.
Напомним, что ранее глава государства рассказал о гарантиях безопасности. В частности, одним из пунктов является вопрос контроля ситуации во время прекращения огня.
А также Зеленский ответил, планирует ли он сегодня провести разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
