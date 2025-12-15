Гарантии безопасности - Зеленский рассказал о прогрессе - Зеленский рассказал о прогрессе

Видео
Україна
Зеленский рассказал о прогрессе в вопросе гарантий безопасности

Дата публикации 15 декабря 2025 22:10
Гарантии безопасности - Зеленский рассказал о прогрессе
Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился последними деталями работы над гарантиями безопасности для страны. По его словам, перед тем как делать какие-либо шаги на поле боя, важно, чтобы и военные, и гражданское население четко понимали, какие именно гарантии безопасности будут предоставлены.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 15 декабря.

Гарантии безопасности для Украины

"Это очень важно", — подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, прогресс в этом вопросе уже есть и именно сейчас идет активная работа.

"Детали от военных, которые они нарабатывали, выглядят очень неплохо, хотя это только первый драфт", — добавил он.

Напомним, что ранее глава государства рассказал о гарантиях безопасности. В частности, одним из пунктов является вопрос контроля ситуации во время прекращения огня.

А также Зеленский ответил, планирует ли он сегодня провести разговор по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине мирные переговоры гарантии безопасности
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
