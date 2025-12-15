Брифинга Зеленского в Берлине 15 декабря - планирует ли он звонок с Трампом

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине. Он также прокомментировал дальнейшие планы по коммуникации с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом глава государства заявил журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время брифинга.

Звонок Трампа и Зеленского

Журналистка спросила Зеленского, планирует ли он звонок с президентом США Дональдом Трампом.

"Не знаю. Все возможно", — ответил глава государства.

При этом в СМИ заявили, президент Трамп сегодня позвонит президенту Зеленскому и европейским лидерам, чтобы обсудить мирное соглашение.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский раскрыл детали относительно переговоров, состоявшихся в течение последних двух дней. При этом украинская делегация работает почти круглосуточно.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал главные цели, которые должны быть достигнуты во время переговоров по завершению войны в Украине.