Какие главные цели относительно мирных переговоров - мнение Мерца

Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц очертил ключевые цели, которые, по его мнению, должны быть достигнуты во время переговоров по завершению войны в Украине. Это важно для мирного урегулирования вопроса.

Об этом он заявил во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 15 декабря.

Реклама

Читайте также:

Главные цели переговоров

По словам Мерца, первоочередной задачей является установление справедливого мира, который будет гарантировать сохранение суверенитета Украины.

Отдельно политик подчеркнул необходимость надежных и существенных гарантий безопасности со стороны США и европейских стран.

Мерц также отметил, что условия мира должны нарабатываться совместно всеми сторонами переговорного процесса при участии Соединенных Штатов и Европы.

В то же время, по его словам, мирное урегулирование не должно ослаблять единство и силу НАТО и Европейского Союза. Наоборот, решение вопроса должно сохранить европейскую перспективу Украины и способствовать ее восстановлению.

Напомним, что во время брифинга Фридрих Мерц также заявил, что он надеется, что уже сегодня удастся достичь прогресса в вопросе войны в Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров с представителями Соединенных Штатов в Берлине за вчера и сегодня. По его словам, эти переговоры имеют важное значение для дальнейшей координации совместных действий.