Зеленский высказался о переговорах с США
В понедельник, 15 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении консультаций с представителями Соединенных Штатов в Берлине. Они состоялись вчера и сегодня.
Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в Берлине в понедельник, 15 декабря.
Переговоры с США
По словам Президента, эти переговоры имеют важное значение для дальнейшей координации совместных действий.
Зеленский добавил, что работа на переговорах продолжается на уровне команд.
"Наши команды работают. Мы идем пунктами и определяем шаги, которые нужны для достойного мира", — добавил он.
Напомним, 14 декабря в Берлине состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.
По итогам встречи специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.
Читайте Новини.LIVE!