Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский высказался о переговорах с США

Зеленский высказался о переговорах с США

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 17:54
Зеленский высказался о переговорах с США
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении консультаций с представителями Соединенных Штатов в Берлине. Они состоялись вчера и сегодня.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в Берлине в понедельник, 15 декабря.

Реклама
Читайте также:

Переговоры с США

По словам Президента, эти переговоры имеют важное значение для дальнейшей координации совместных действий.

Зеленский добавил, что работа на переговорах продолжается на уровне команд.

"Наши команды работают. Мы идем пунктами и определяем шаги, которые нужны для достойного мира", — добавил он.

Напомним, 14 декабря в Берлине состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.

По итогам встречи специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации