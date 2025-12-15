Зеленский высказался о переговорах с США

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В понедельник, 15 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении консультаций с представителями Соединенных Штатов в Берлине. Они состоялись вчера и сегодня.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в Берлине в понедельник, 15 декабря.

Переговоры с США

По словам Президента, эти переговоры имеют важное значение для дальнейшей координации совместных действий.

Зеленский добавил, что работа на переговорах продолжается на уровне команд.

"Наши команды работают. Мы идем пунктами и определяем шаги, которые нужны для достойного мира", — добавил он.

Напомним, 14 декабря в Берлине состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.

По итогам встречи специальный посланник США Стив Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе.