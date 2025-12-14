Переговоры США и Украины 14 декабря завершились — что известно

Переговоры в Берлине. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Берлине завершились переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Встреча длилась более пяти часов.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Офисе Президента в воскресенье, 14 декабря.

Реклама

Читайте также:

Переговоры США и Украины 14 декабря

Украинский лидер Владимир Зеленский выскажется о ходе переговоров завтра, когда завершится второй раунд.

Также журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец сообщает с места события, что кортежи с чиновниками уже выехали из отеля, где проводилась встреча.

Напомним, в Берлине около 17:00 началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями США.

На переговоры также прибыл лидер Финляндии Александр Стубб, которого пригласил канцлер Германии Фридрих Мерц.