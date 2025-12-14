Переговоры Украины и США — в Берлине начинается встреча Зеленского и Уиткоффа

Переговоры Украины и США в Берлине. Фото: Офис президента

В Берлине началась встреча украинской делегации с представителями США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер прибыли на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в воскресенье, 14 декабря.

Как сообщил журналист CNN Фредерик Плейтген, представители Белого дома уже покинули канцелярию канцлера Германии Олафа Шольца и отправились на встречу с украинской делегацией, которую возглавляет президент.

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Фото: Офис президента

Уже в 17:23 по киевскому времени, обе команды прибыли на место встречи и начали переговорный процесс.

Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во время встречи стороны должны обсудить обновленный мирный план и гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Ранее Владимир Зеленский оценил обновленное мирное соглашение и отметил, что каждой из сторон придется идти на компромиссы.

Кроме того, украинский лидер заявил, что саммит в Берлине должен серьезно повлиять на ситуацию с безопасностью в мире.