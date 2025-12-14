Видео
В Берлине началась встреча Зеленского с представителями США

В Берлине началась встреча Зеленского с представителями США

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 17:02
Переговоры Украины и США — в Берлине начинается встреча Зеленского и Уиткоффа
Переговоры Украины и США в Берлине. Фото: Офис президента

В Берлине началась встреча украинской делегации с представителями США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер прибыли на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в воскресенье, 14 декабря.

Читайте также:

Уиткофф и Кушнер отправились на встречу с Зеленским

Как сообщил журналист CNN Фредерик Плейтген, представители Белого дома уже покинули канцелярию канцлера Германии Олафа Шольца и отправились на встречу с украинской делегацией, которую возглавляет президент.

Зустріч України і США у Берліні
Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским. Фото: Офис президента

Уже в 17:23 по киевскому времени, обе команды прибыли на место встречи и начали переговорный процесс.

Зустріч Зеленського і Віткоффа у Берліні
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во время встречи стороны должны обсудить обновленный мирный план и гарантии безопасности для Украины после завершения войны.

Ранее Владимир Зеленский оценил обновленное мирное соглашение и отметил, что каждой из сторон придется идти на компромиссы.

Кроме того, украинский лидер заявил, что саммит в Берлине должен серьезно повлиять на ситуацию с безопасностью в мире.

Автор:
Мария Коробова
Автор:
Мария Коробова
