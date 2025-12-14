Переговоры Украины и США — в Берлине начинается встреча Зеленского и Уиткоффа

В Берлине началась встреча Зеленского с представителями США
В Берлине началась встреча украинской делегации с представителями США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер прибыли на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в воскресенье, 14 декабря.
Уиткофф и Кушнер отправились на встречу с Зеленским
Как сообщил журналист CNN Фредерик Плейтген, представители Белого дома уже покинули канцелярию канцлера Германии Олафа Шольца и отправились на встречу с украинской делегацией, которую возглавляет президент.
Уже в 17:23 по киевскому времени, обе команды прибыли на место встречи и начали переговорный процесс.
Во время встречи стороны должны обсудить обновленный мирный план и гарантии безопасности для Украины после завершения войны.
Ранее Владимир Зеленский оценил обновленное мирное соглашение и отметил, что каждой из сторон придется идти на компромиссы.
Кроме того, украинский лидер заявил, что саммит в Берлине должен серьезно повлиять на ситуацию с безопасностью в мире.
