Зеленский высказался об обновленном мирном плане

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, как оценивает обновленную версию мирного плана по завершению войны.

"План не будет таким, чтобы нравиться всем. Безусловно, будет много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США. На мой взгляд, самое главное, чтобы план был справедливым для Украины и был действенным",- сказал Зеленский.

