Зеленский высказался об обновленном мирном плане

Зеленский оценил обновленный мирный план по завершению войны
Дата публикации 14 декабря 2025 12:37
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, как оценивает обновленную версию мирного плана по завершению войны.
"План не будет таким, чтобы нравиться всем. Безусловно, будет много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США. На мой взгляд, самое главное, чтобы план был справедливым для Украины и был действенным",- сказал Зеленский.
