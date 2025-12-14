Зеленський висловився про оновлений мирний план

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відповів, як оцінює оновлену версію мирного плану щодо завершення війни.

"План не буде таким, щоб подобатися усім. Безумовно, буде багато компромісів у тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі та зміни щодо плану ми відправили США. На мій погляд, найголовніше, щоб план був справедливим для України та був дієвим", — сказав Зеленський.

