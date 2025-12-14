Зеленський висловився про оновлений мирний план

Зеленський оцінив оновлений мирний план щодо завершення війни
Дата публікації: 14 грудня 2025 12:37
Президент України Володимир Зеленський відповів, як оцінює оновлену версію мирного плану щодо завершення війни.
"План не буде таким, щоб подобатися усім. Безумовно, буде багато компромісів у тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі та зміни щодо плану ми відправили США. На мій погляд, найголовніше, щоб план був справедливим для України та був дієвим", — сказав Зеленський.
