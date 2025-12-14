Зеленський відповів, як відреагували США на зміни в мирному плані — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи отримав реакцію від Сполучених Штатів щодо останніх змін у мирному плані. Глава держави відмітив, що поки офіційної реакції Білого дому немає, однак Україна отримала певні сигнали.

Про це український лідер сказав під час спілкування з журналістами в неділю, 14 грудня.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...