Зеленський відповів, як відреагували США на зміни в мирному плані — деталі

Зеленський відповів, як відреагували США на зміни в мирному плані
Дата публікації: 14 грудня 2025 12:28
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи отримав реакцію від Сполучених Штатів щодо останніх змін у мирному плані. Глава держави відмітив, що поки офіційної реакції Білого дому немає, однак Україна отримала певні сигнали.
Про це український лідер сказав під час спілкування з журналістами в неділю, 14 грудня.
Новина доповнюється...
