Переговори в Берліні — Віткофф і Кушнер зустрінуться із Зеленським

Європейські лідери на переговорах. Фото: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Берліні вже цими вихідними. Вони обговорять мирний план.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори у Берліні

Посилаючись на американського чиновника, видання повідомляє, що Віткофф також зустрінеться зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини в неділю та понеділок. Також буде зустріч з Володимиром Зеленським.

"Рішення відправити Віткоффа, який очолював переговори з Україною та Росією щодо мирної пропозиції США, підкреслює зростаючу потребу Вашингтона подолати розбіжності з Києвом щодо умов плану", — йдеться у матеріалі.

Відомо, що на переговорах також будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також зазначається, що раніше у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп відправить на зустріч свого офіційного представника лише в тому випадку, якщо вважатиме, що в мирних переговорах є прогрес.

Нагадаємо, раніше Sky News повідомляв, що 15 грудня Володимир Зеленський планує відвідати Берлін. Поїздка відбудеться у рамках зустрічі Коаліції охочих.

Зазначимо, що перед цим мали відбутися переговори у Франції, проте вони зірвані. Поки що ця інформація не є офіційною і причина не відома.