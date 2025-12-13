Відео
Відомо, хто приєднається до переговорів із Зеленським у Берліні

Відомо, хто приєднається до переговорів із Зеленським у Берліні

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 08:40
Переговори в Берліні — Віткофф і Кушнер зустрінуться із Зеленським
Європейські лідери на переговорах. Фото: ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Спецпосланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер зустрінуться з Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Берліні вже цими вихідними. Вони обговорять мирний план

Про це повідомляє Reuters. 

Читайте також:

Переговори у Берліні

Посилаючись на американського чиновника, видання повідомляє, що Віткофф також зустрінеться зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини в неділю та понеділок. Також буде зустріч з Володимиром Зеленським. 

"Рішення відправити Віткоффа, який очолював переговори з Україною та Росією щодо мирної пропозиції США, підкреслює зростаючу потребу Вашингтона подолати розбіжності з Києвом щодо умов плану", — йдеться у матеріалі. 

Відомо, що на переговорах також будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Також зазначається, що раніше у Білому домі заявляли, що Дональд Трамп відправить на зустріч свого офіційного представника лише в тому випадку, якщо вважатиме, що в мирних переговорах є прогрес. 

Нагадаємо, раніше Sky News повідомляв, що 15 грудня Володимир Зеленський планує відвідати Берлін. Поїздка відбудеться у рамках зустрічі Коаліції охочих.

Зазначимо, що перед цим мали відбутися переговори у Франції, проте вони зірвані. Поки що ця інформація не є офіційною і причина не відома.

Володимир Зеленський США переговори Берлін війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
