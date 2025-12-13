У Парижі скасували зустріч представників України, ЄС та США — яка ситуація

Президент України Володимир Зеленський з європейськими лідерами. Фото: Reuters

Зустрічі в Парижі щодо мирного плану, яка планувалась на сьогодні, 13 грудня, не відбудеться. Планувалось, що на ній будуть представники ЄС, України та США, але джерело у Єлісейському палаці повідомило журналістів про скасування зустрічі.

Про це повідомляє RFM24.

Чому зустріч щодо миру в Україні зірвалась

Поки що ця інформація не є офіційною і причина не відома. Це лише словами джерела, знайомого із ситуацією, але й спростування таких чуток від офіційних осіб теж не надходило.

Україну та європейські країни мали представляти радники з національної безпеки. Однак було незрозуміло, чи буде присутній державний секретар Марко Рубіо, який також є радником президента Дональда Трампа з національної безпеки.

Водночас пресслужба німецького уряду повідомила, що канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, щоб обговорити поточний стан мирних переговорів в Україні. Очікується, що до переговорів долучаться європейські лідери та представники Європейського Союзу та НАТО.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Українська делегація продовжує роботу на декількох напрямках.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив готовність надати розвіддані та повітряну підтримку для України, якщо це допоможе реалізувати мирну угоду.