В Париже отменили встречу представителей Украины, ЕС и США — какова ситуация

Переговоры в Париже сорваны — Украина, ЕС и США не встретятся
Встречи в Париже по мирному плану, которая планировалась на сегодня, 13 декабря, не состоится. Планировалось, что на ней будут представители ЕС, Украины и США, но источник в Елисейском дворце сообщил журналистам об отмене встречи.
Об этом сообщает RFM24.
Почему встреча по миру в Украине сорвалась
Пока эта информация не является официальной и причина не известна. Это лишь словами источника, знакомого с ситуацией, но и опровержения таких слухов от официальных лиц тоже не поступало.
Украину и европейские страны должны были представлять советники по национальной безопасности. Однако было непонятно, будет ли присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, который также является советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.
В то же время пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, чтобы обсудить текущее состояние мирных переговоров в Украине. Ожидается, что к переговорам присоединятся европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Украинская делегация продолжает работу на нескольких направлениях.
Также президент США Дональд Трамп подтвердил готовность предоставить разведданные и воздушную поддержку для Украины, если это поможет реализовать мирное соглашение.
