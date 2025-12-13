В Париже отменили встречу представителей Украины, ЕС и США — какова ситуация

Президент Украины Владимир Зеленский с европейскими лидерами. Фото: Reuters

Встречи в Париже по мирному плану, которая планировалась на сегодня, 13 декабря, не состоится. Планировалось, что на ней будут представители ЕС, Украины и США, но источник в Елисейском дворце сообщил журналистам об отмене встречи.

Об этом сообщает RFM24.

Реклама

Читайте также:

Почему встреча по миру в Украине сорвалась

Пока эта информация не является официальной и причина не известна. Это лишь словами источника, знакомого с ситуацией, но и опровержения таких слухов от официальных лиц тоже не поступало.

Украину и европейские страны должны были представлять советники по национальной безопасности. Однако было непонятно, будет ли присутствовать государственный секретарь Марко Рубио, который также является советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

В то же время пресс-служба немецкого правительства сообщила, что канцлер Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, чтобы обсудить текущее состояние мирных переговоров в Украине. Ожидается, что к переговорам присоединятся европейские лидеры и представители Европейского Союза и НАТО.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Украинская делегация продолжает работу на нескольких направлениях.

Также президент США Дональд Трамп подтвердил готовность предоставить разведданные и воздушную поддержку для Украины, если это поможет реализовать мирное соглашение.