Україна
Зеленський заслухав доповідь Умєрова щодо підготовки до перемовин

Зеленський заслухав доповідь Умєрова щодо підготовки до перемовин

Дата публікації: 12 грудня 2025 18:49
Переговори про завершення війни — Зеленський заслухав доповідь Умєрова
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Українська делегація продовжує роботу на декількох напрямках.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 12 грудня.

Зеленський озвучив головні напрямки роботи української делегації

Як повідомив президент, у Німеччині готується до роботи оборонна група, присвячена деталям майбутніх безпекових гарантій для України. Українську делегацію на зустрічі очолить генерал-лейтенант Андрій Гнатов, до групи також входять представники Збройних сил, розвідки та сил безпеки.

Паралельно у США розпочала роботу економічна група, яка займається питаннями відбудови та залучення інвестицій. Українську сторону представляють прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем'єр Тарас Качка та міністр економіки Олександр Соболев.

Третій напрямок стосується координації між радниками з питань національної безпеки України, США, європейських держав та інших країн-учасниць "Коаліції охочих".

"На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення — гарантованими. Дякую всім, хто допомагає! І вдячний особливо всім нашим воїнам на фронті, кожному результативному підрозділу, також кожному й кожній, хто працює на нашу оборону та українську державу. Сильні позиції України в захисті — це сильні позиції в дипломаті", — наголосив президент.

Нагадаємо, 12 грудня Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ та провів зустріч з українськими бійцями.

А також стало відомо, що президент планує відвідати Берлін найближчим часом.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
