Переговори про завершення війни — Зеленський заслухав доповідь Умєрова

Зеленський заслухав доповідь Умєрова щодо підготовки до перемовин
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Українська делегація продовжує роботу на декількох напрямках.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 12 грудня.
Зеленський озвучив головні напрямки роботи української делегації
Як повідомив президент, у Німеччині готується до роботи оборонна група, присвячена деталям майбутніх безпекових гарантій для України. Українську делегацію на зустрічі очолить генерал-лейтенант Андрій Гнатов, до групи також входять представники Збройних сил, розвідки та сил безпеки.
Паралельно у США розпочала роботу економічна група, яка займається питаннями відбудови та залучення інвестицій. Українську сторону представляють прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, віцепрем'єр Тарас Качка та міністр економіки Олександр Соболев.
Третій напрямок стосується координації між радниками з питань національної безпеки України, США, європейських держав та інших країн-учасниць "Коаліції охочих".
"На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення — гарантованими. Дякую всім, хто допомагає! І вдячний особливо всім нашим воїнам на фронті, кожному результативному підрозділу, також кожному й кожній, хто працює на нашу оборону та українську державу. Сильні позиції України в захисті — це сильні позиції в дипломаті", — наголосив президент.
Нагадаємо, 12 грудня Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ та провів зустріч з українськими бійцями.
А також стало відомо, що президент планує відвідати Берлін найближчим часом.
