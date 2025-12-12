Переговоры о завершении войны — Зеленский заслушал доклад Умерова

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Украинская делегация продолжает работу на нескольких направлениях.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в пятницу, 12 декабря.

Зеленский озвучил главные направления работы украинской делегации

Как сообщил президент, в Германии готовится к работе оборонная группа, посвященная деталям будущих гарантий безопасности для Украины. Украинскую делегацию на встрече возглавит генерал-лейтенант Андрей Гнатов, в группу также входят представители Вооруженных сил, разведки и сил безопасности.

Параллельно в США начала работу экономическая группа, которая занимается вопросами восстановления и привлечения инвестиций. Украинскую сторону представляют премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер Тарас Качка и министр экономики Александр Соболев.

Третье направление касается координации между советниками по вопросам национальной безопасности Украины, США, европейских государств и других стран-участниц "Коалиции желающих".

"На всех направлениях цель у нас одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление — гарантированными. Спасибо всем, кто помогает! И благодарен особенно всем нашим воинам на фронте, каждому результативному подразделению, также каждому и каждой, кто работает на нашу оборону и украинское государство. Сильные позиции Украины в защите — это сильные позиции в дипломате", — подчеркнул президент.

Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил Купянск и провел встречу с украинскими бойцами.

А также стало известно, что президент планирует посетить Берлин в ближайшее время.