Зеленский посетил Купянск и сделал заявление об обороне города — детали

Зеленский сделал заявление об обороне Купянска — что сказал
Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 17:05
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский провел встречу с воинами 2-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева во время своего визита в Купянск. Глава государства заслушал доклад бойцов о ситуации в городе.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в пятницу, 12 декабря.
Реклама
Читайте также:
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама