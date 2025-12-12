Зеленский посетил Купянск и сделал заявление об обороне города — детали

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский провел встречу с воинами 2-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева во время своего визита в Купянск. Глава государства заслушал доклад бойцов о ситуации в городе.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в пятницу, 12 декабря.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...