Україна
Зеленский сделал заявление об обороне Купянска — что сказал

Зеленский сделал заявление об обороне Купянска — что сказал

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 17:05
Зеленский посетил Купянск и сделал заявление об обороне города — детали
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский провел встречу с воинами 2-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева во время своего визита в Купянск. Глава государства заслушал доклад бойцов о ситуации в городе.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram в пятницу, 12 декабря.

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Купянск
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
