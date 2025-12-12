Зеленський відвідав Куп'янськ і зробив заяву про оборону міста — деталі

Зеленський зробив заяву про оборону Куп’янська — що сказав
Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 17:05
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з воїнами 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова під час свого візиту до Куп'янську. Глава держави заслухав доповідь бійців про ситуацію в місті.
Про це український лідер повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 12 грудня.
Реклама
Читайте також:
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама