Зеленський відвідав Куп'янськ і зробив заяву про оборону міста — деталі

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з воїнами 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова під час свого візиту до Куп'янську. Глава держави заслухав доповідь бійців про ситуацію в місті.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram в п'ятницю, 12 грудня.

Реклама

Читайте також:

Новина доповнюється...