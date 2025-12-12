Зеленський відвідав Куп'янськ — деталі

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Куп'янська. Фото: кадр з відео

У п'ятницю, 12 грудня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ Харківської області. Глава держави подякував українським захисникам за боротьбу з російськими окупантами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський відвідав Куп'янськ — яка нині ситуація там

"Сьогодні — Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ — ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта", — повідомив президент.

Крім того, він зазначив, що сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії.

За його словами, саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни — сильні позиції в розмові щодо закінчення війни.

"Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! Дякую всім нашим Сухопутним військам — сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці", — резюмував Зеленський.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни заблокували російські війська в Куп’янську — операція ЗСУ триває.

Нагадаємо, що раніше у Генштабі ЗСУ спростували неправдиві заяви російського командування про нібито "захоплення" Куп'янська.