Зеленский посетил Купянск — детали

Зеленский посетил Купянск — видео
В пятницу, 12 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области. Глава государства поблагодарил украинских защитников за борьбу с российскими оккупантами.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский посетил Купянск — какая сейчас ситуация там
"Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", — сообщил президент.
Кроме того, он отметил, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.
По его словам, именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны — сильные позиции в разговоре об окончании войны.
"Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам — сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята", — резюмировал Зеленский.
Недавно стало известно, что украинские воины заблокировали российские войска в Купянске — операция ВСУ продолжается.
Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ опровергли ложные заявления российского командования о якобы "захвате" Купянска.
Читайте Новини.LIVE!