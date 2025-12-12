Зеленский посетил Купянск — детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Купянск. Фото: кадр из видео

В пятницу, 12 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области. Глава государства поблагодарил украинских защитников за борьбу с российскими оккупантами.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский посетил Купянск — какая сейчас ситуация там

"Сегодня — Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске — мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", — сообщил президент.

Кроме того, он отметил, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии.

По его словам, именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны — сильные позиции в разговоре об окончании войны.

"Спасибо каждому воину! Горжусь вами! Спасибо всем нашим Сухопутным войскам — сегодня исключительно ваш день. Спасибо, ребята", — резюмировал Зеленский.

Недавно стало известно, что украинские воины заблокировали российские войска в Купянске — операция ВСУ продолжается.

Напомним, что ранее в Генштабе ВСУ опровергли ложные заявления российского командования о якобы "захвате" Купянска.