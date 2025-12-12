Видео
Главная Новости дня Зеленский планирует посетить Берлин — известна дата

Зеленский планирует посетить Берлин — известна дата

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 16:44
Визит Зеленского в Берлин - когда это будет
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Берлин. Это произойдет в понедельник, 15 декабря.

Об этом сообщает издание Sky News.

Визит Зеленского в Берлин

Поездка состоится в рамках встречи Коалиции желающих, где будут обсуждать актуальные вопросы безопасности и международной поддержки Украины.

Во встрече примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Мероприятие объединит ключевых европейских лидеров для координации дальнейших шагов в поддержке Украины.

Стоит отметить, что встреча в Берлине состоится после того, как на выходных в Париже делегации Украины, США, Франции, Германии и Великобритании обсудили мирный план президента США Дональда Трампа. Ожидается, что результаты этих переговоров станут основой для дальнейших дискуссий в столице Германии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск Харьковской области. Глава государства поблагодарил украинских защитников за борьбу с российскими оккупантами.

Ранее Зеленский озвучил количество документов мирного соглашения. Президент объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

Владимир Зеленский Германия переговоры Берлин Коалиция желающих
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
