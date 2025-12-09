Зеленский заявил, что есть 3 документа, которые касаются мирного соглашения

Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что есть три документа, касающиеся мирного соглашения, предложенного США для урегулирования войны. Он объяснил, какие функции прописаны в каждом из них.

Об этом глава государства сообщил журналистам во время общения голосовыми сообщениями в чате во вторник, 9 декабря.

Мирное соглашение США — количество документов

"Мы обсуждаем с американцами и уже обсуждаем с европейцами. Я очень рад, что мы привлекли наших европейских партнеров", — отметил Зеленский.

По словам президента, есть рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно меняется. Второй документ — это гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих. Третий касается восстановления после завершения войны.

"Три документа. Есть рамочный документ из 20 пунктов, он постоянно меняется и это нормально. Живая структура, которая должна соответствовать интересам Украины, Европы и мира. Второй документ — это гарантии безопасности, мы работаем над этим. Я жду соответствующие предложения от военных наших и их диалог с американскими. И все это надо объединить. Сложно говорить об этом, но, тем не менее, вы это увидите. Гарантии безопасности — важный документ между нами, США. Между нами и европейцами. Третий документ — это восстановление. Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины. Безусловно, это проект, который будет работать после того, как закончится война, или будет прекращение огня. Над этим документом мы также работаем", — резюмировал Зеленский.

Как мы ранее сообщали, Зеленский провел встречу с переговорной командой по итогам работы в Лондоне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров.

Напомним, по информации СМИ, США усилили давление на Зеленского, чтобы он согласился на уступки в рамках мирного плана.