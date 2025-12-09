Відео
Україна
Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди

Зеленський озвучив кількість документів мирної угоди

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 22:15
Зеленський заявив, що є 3 документи, які стосуються мирної угоди
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що є три документи, що стосуються мирної угоди, запропонованої США для врегулюваннія війни. Він пояснив, які функції прописані у кожному з них.

Про це голова держави повідомив журналістам під час спілкування голосовими повідомленнями у чаті у вівторок, 9 грудня.

Читайте також:

Мирна угода США — кількість документів

"Ми обговорюємо з американцями і вже обговорюємо з європейцями. Я дуже радий, що ми залучили наших європейських партнерів", — зазначив Зеленський.

За словами президента, є рамковий документ із 20 пунктів, який постійно змінюється. Другий документ — це гарантії безпеки, які необхідно об'єднати з коаліцією охочих. Третій стосується відновлення після завершення війни.

"Три документи. Є рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи і світу. Другий документ — це гарантії безпеки, ми працюємо над цим. Я чекаю відповідні пропозиції від військових наших і їх діалог з американськими. І все це треба об'єднати. Складно говорити про це, але, тим не менш, ви це побачите. Гарантії безпеки — важливий документ між нами, США. Між нами і європейцями. Третій документ — це відновлення. Хтось каже, що це економічний розвиток України. Безумовно, це проєкт, який буде працювати після того, як закінчиться війна, або буде припинення вогню. над цим документом ми також працюємо", — резюмував Зеленський.

Як ми раніше повідомляли, Зеленський провів зустріч з переговорною командою за підсумками роботи в Лондоні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, США посилили тиск на Зеленського, аби він погодився на поступки в межах мирного плану.

Володимир Зеленський США документи мирний план мирні переговори
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
