Головна Новини дня Зеленський хоче повідомити США про кроки України і Європи до миру

Зеленський хоче повідомити США про кроки України і Європи до миру

Дата публікації: 9 грудня 2025 17:38
Результати роботи в Лондоні — Зеленський зустрівся з переговорною командою
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 9 грудня, провів зустріч з переговорною командою за підсумками роботи в Лондоні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Робота над миром

"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше", — заявив Зеленський.

За його словами, Україна та Європа зацікавлені в справжньому мирі, а також постійно перебувають на звʼязку зі США. Глава держави наголосив, що усе залежить від того, чи готові в РФ робити дієві кроки для зупинки війни, про що також відзначають партнери по переговорних командах.

"Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський провів зустріч із Папою Римським Левом ХІV. Вони обговорили повернення дітей, яких викрала Росія.

А за інформацією ЗМІ, США посилили тиск на Зеленського, аби він погодився на поступки в межах мирного плану.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
