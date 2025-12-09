Результати роботи в Лондоні — Зеленський зустрівся з переговорною командою

Зеленський хоче повідомити США про кроки України і Європи до миру
Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 9 грудня, провів зустріч з переговорною командою за підсумками роботи в Лондоні на рівні радників із питань національної безпеки європейських партнерів.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Робота над миром
"Працюємо дуже активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Українські та європейські компоненти пропрацьовані вже більше, і ми готові представити їх партнерам в Америці. Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше", — заявив Зеленський.
За його словами, Україна та Європа зацікавлені в справжньому мирі, а також постійно перебувають на звʼязку зі США. Глава держави наголосив, що усе залежить від того, чи готові в РФ робити дієві кроки для зупинки війни, про що також відзначають партнери по переговорних командах.
"Найближчим часом будемо готові направити доопрацьовані документи в Сполучені Штати", — додав Зеленський.
Нагадаємо, 9 грудня Зеленський провів зустріч із Папою Римським Левом ХІV. Вони обговорили повернення дітей, яких викрала Росія.
А за інформацією ЗМІ, США посилили тиск на Зеленського, аби він погодився на поступки в межах мирного плану.
