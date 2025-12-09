Зеленський розповів про зустріч із Папою Римським Левом ХІV

Президент України Володимир Зеленський та Папа Римський Лев ХІV. Фото: Зеленський/Telegram

У вівторок, 9 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Левом ХІV. Сторони обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський та Папа Римський 9 грудня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зустріч Зеленського із Папою Римським — про що говорили

Сьогодні президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV, яка відбулася в Папському палаці у Кастель-Гандольфо.

Глава держави подякував Його Святості за постійні молитви за Україну й українців і заклики до справедливого миру.

Президент поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США, яка спрямована на досягнення достойного й гарантованого миру. Володимир Зеленський закликав Його Святість продовжувати підтримку скоординованих миротворчих зусиль.

Крім того, глава держави й Понтифік обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Зеленський та Папа Римський під час зустрічі 9 грудня. Фото: Зеленський/Telegram

Президент подякував Його Святості за підтримку маленьких українців і Святому Престолу — за постійну гуманітарну допомогу та готовність розширити присутність гуманітарних місій, зокрема у прифронтових регіонах.

Володимир Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну з апостольським візитом.

Новина доповнюється...