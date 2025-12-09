Зеленський розповів про зустріч із Папою Римським Левом ХІV

Зеленський розкрив деталі зустрічі із Папою Римським Левом ХІV
У вівторок, 9 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Римським Левом ХІV. Сторони обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського із Папою Римським — про що говорили
Сьогодні президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в Папи Римського Лева ХІV, яка відбулася в Папському палаці у Кастель-Гандольфо.
Глава держави подякував Його Святості за постійні молитви за Україну й українців і заклики до справедливого миру.
Президент поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США, яка спрямована на досягнення достойного й гарантованого миру. Володимир Зеленський закликав Його Святість продовжувати підтримку скоординованих миротворчих зусиль.
Крім того, глава держави й Понтифік обговорили подальші зусилля Ватикану для повернення українських дітей, яких викрала Росія.
Президент подякував Його Святості за підтримку маленьких українців і Святому Престолу — за постійну гуманітарну допомогу та готовність розширити присутність гуманітарних місій, зокрема у прифронтових регіонах.
Володимир Зеленський запросив Папу Римського відвідати Україну з апостольським візитом.
Новина доповнюється...
