Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл детали встречи с Папой Римским Львом ХIV

Зеленский раскрыл детали встречи с Папой Римским Львом ХIV

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 13:17
Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским Львом ХІѴ
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев ХIV. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 9 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом ХIV. Стороны обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зустріч Зеленського із Папою Римським
Зеленский и Папа Римский 9 декабря 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Встреча Зеленского с Папой Римским — о чем говорили

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва ХIV, которая состоялась в Папском дворце в Кастель-Гандольфо.

Глава государства поблагодарил Его Святейшество за постоянные молитвы за Украину и украинцев и призывы к справедливому миру.

Президент проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США, которая направлена на достижение гарантированного мира. Владимир Зеленский призвал Его Святейшество продолжать поддержку скоординированных миротворческих усилий.

Кроме того, глава государства и Понтифик обсудили дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

Зустріч Зеленського із Папою Римським 9 грудня 2025
Зеленский и Папа Римский во время встречи 9 декабря. Фото: Зеленский/Telegram

Президент поблагодарил Его Святейшество за поддержку маленьких украинцев и Святой Престол — за постоянную гуманитарную помощь и готовность расширить присутствие гуманитарных миссий, в частности в прифронтовых регионах.

Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину с апостольским визитом.

Ранее мы информировали, что встреча Зеленского с Папой Римским 9 декабря длилась около тридцати минут.

Также мы сообщали, что сегодня украинский лидер с официальным визитом прибыл в Рим (Италия).

Владимир Зеленский Папа Римский Рим помощь война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации