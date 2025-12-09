Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским Львом ХІѴ

Зеленский раскрыл детали встречи с Папой Римским Львом ХIV
Во вторник, 9 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом ХIV. Стороны обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Папой Римским — о чем говорили
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва ХIV, которая состоялась в Папском дворце в Кастель-Гандольфо.
Глава государства поблагодарил Его Святейшество за постоянные молитвы за Украину и украинцев и призывы к справедливому миру.
Президент проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США, которая направлена на достижение гарантированного мира. Владимир Зеленский призвал Его Святейшество продолжать поддержку скоординированных миротворческих усилий.
Кроме того, глава государства и Понтифик обсудили дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.
Президент поблагодарил Его Святейшество за поддержку маленьких украинцев и Святой Престол — за постоянную гуманитарную помощь и готовность расширить присутствие гуманитарных миссий, в частности в прифронтовых регионах.
Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину с апостольским визитом.
Ранее мы информировали, что встреча Зеленского с Папой Римским 9 декабря длилась около тридцати минут.
Также мы сообщали, что сегодня украинский лидер с официальным визитом прибыл в Рим (Италия).
