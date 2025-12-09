Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским Львом ХІѴ

Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев ХIV. Фото: Зеленский/Telegram

Во вторник, 9 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом ХIV. Стороны обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский и Папа Римский 9 декабря 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Встреча Зеленского с Папой Римским — о чем говорили

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Папы Римского Льва ХIV, которая состоялась в Папском дворце в Кастель-Гандольфо.

Глава государства поблагодарил Его Святейшество за постоянные молитвы за Украину и украинцев и призывы к справедливому миру.

Президент проинформировал Папу Римского о дипломатической работе с США, которая направлена на достижение гарантированного мира. Владимир Зеленский призвал Его Святейшество продолжать поддержку скоординированных миротворческих усилий.

Кроме того, глава государства и Понтифик обсудили дальнейшие усилия Ватикана для возвращения украинских детей, которых похитила Россия.

Зеленский и Папа Римский во время встречи 9 декабря. Фото: Зеленский/Telegram

Президент поблагодарил Его Святейшество за поддержку маленьких украинцев и Святой Престол — за постоянную гуманитарную помощь и готовность расширить присутствие гуманитарных миссий, в частности в прифронтовых регионах.

Владимир Зеленский пригласил Папу Римского посетить Украину с апостольским визитом.

Ранее мы информировали, что встреча Зеленского с Папой Римским 9 декабря длилась около тридцати минут.

Также мы сообщали, что сегодня украинский лидер с официальным визитом прибыл в Рим (Италия).