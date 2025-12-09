Зеленский прибыл в Рим 9 декабря — что известно

Зеленский прибыл в Рим — какая цель визита
Во вторник, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. У главы государства запланированы важные встречи.
Об этом Новини.LIVE сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Зеленский прибыл в Рим — что известно
Сегодня, 9 декабря, Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Рим (Италия).
В Риме у президента Украины запланированы ключевые мероприятия:
- аудиенция у Папы Римского Льва XIV;
- встреча с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
По информации иностранных СМИ, Папа встретится с Владимиром Зеленским сегодня утром в Кастель-Гандольфо.
Ранее встречу Мелони и Зеленского 9 декабря подтвердили в итальянском правительстве. Встреча запланирована во второй половине дня.
"Во вторник, 9 декабря, премьер-министр Джорджа Мелони примет президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи", — говорилось в сообщении.
Недавно стало известно, что Италия направит Украине оборудование для энергетической инфраструктуры.
Ранее мы информировали, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины.
