Зеленский прибыл в Рим 9 декабря — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский.

Во вторник, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. У главы государства запланированы важные встречи.

Об этом Новини.LIVE сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский прибыл в Рим — что известно

Сегодня, 9 декабря, Владимир Зеленский с официальным визитом прибыл в Рим (Италия).

В Риме у президента Украины запланированы ключевые мероприятия:

аудиенция у Папы Римского Льва XIV;

встреча с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

По информации иностранных СМИ, Папа встретится с Владимиром Зеленским сегодня утром в Кастель-Гандольфо.

Ранее встречу Мелони и Зеленского 9 декабря подтвердили в итальянском правительстве. Встреча запланирована во второй половине дня.

"Во вторник, 9 декабря, премьер-министр Джорджа Мелони примет президента Украины Владимира Зеленского в Палаццо Киджи", — говорилось в сообщении.

Недавно стало известно, что Италия направит Украине оборудование для энергетической инфраструктуры.

Ранее мы информировали, что Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины.