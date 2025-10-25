Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Италия готовит новый пакет помощи Украине — что в него войдет

Италия готовит новый пакет помощи Украине — что в него войдет

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 19:44
обновлено: 19:44
Военная помощь от Италии 24 октября - что передадут
Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Италия готовит уже 12-й пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Военная помощь от Италии

Ожидается, что пакет может быть готов уже до конца этого года, однако все будет зависеть от парламентских процедур.

В источнике пишут, что правительство премьер-министра Джорджа Мелони с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году уже предоставило Киеву 11 пакетов военной помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро. В частности, Италия передала Украине две батареи ракет SAMP/T. В то же время детали каждого пакета подпадают под строгие законы о государственной тайне.

Несмотря на ограничение бюджетных возможностей и ослабление поддержки Украины со стороны США, Италия продолжает поддерживать Киев. Правительство также обсуждает возможность активации национальной предостерегающей клаузулы по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита. Оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют дополнительные расходы на оборону.

Кроме того, Италия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств. Вклад Италии в эту программу еще не определен.

Напомним, что Великобритания объявила, что увеличивает поддержку Украины накануне зимнего периода.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что международные союзники готовы продолжать поддержку Украины в следующем году.

Италия оружие военная помощь Джорджа Мелони война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации