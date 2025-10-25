Военная помощь от Италии 24 октября - что передадут

Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Италия готовит уже 12-й пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Ожидается, что пакет может быть готов уже до конца этого года, однако все будет зависеть от парламентских процедур.

В источнике пишут, что правительство премьер-министра Джорджа Мелони с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году уже предоставило Киеву 11 пакетов военной помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро. В частности, Италия передала Украине две батареи ракет SAMP/T. В то же время детали каждого пакета подпадают под строгие законы о государственной тайне.

Несмотря на ограничение бюджетных возможностей и ослабление поддержки Украины со стороны США, Италия продолжает поддерживать Киев. Правительство также обсуждает возможность активации национальной предостерегающей клаузулы по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита. Оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют дополнительные расходы на оборону.

Кроме того, Италия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств. Вклад Италии в эту программу еще не определен.

Напомним, что Великобритания объявила, что увеличивает поддержку Украины накануне зимнего периода.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что международные союзники готовы продолжать поддержку Украины в следующем году.