Военная помощь от Италии 24 октября - что передадут

Италия готовит новый пакет помощи Украине — что в него войдет
Италия готовит уже 12-й пакет военной помощи для Украины. В него войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Военная помощь от Италии
Ожидается, что пакет может быть готов уже до конца этого года, однако все будет зависеть от парламентских процедур.
В источнике пишут, что правительство премьер-министра Джорджа Мелони с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году уже предоставило Киеву 11 пакетов военной помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро. В частности, Италия передала Украине две батареи ракет SAMP/T. В то же время детали каждого пакета подпадают под строгие законы о государственной тайне.
Несмотря на ограничение бюджетных возможностей и ослабление поддержки Украины со стороны США, Италия продолжает поддерживать Киев. Правительство также обсуждает возможность активации национальной предостерегающей клаузулы по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита. Оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют дополнительные расходы на оборону.
Кроме того, Италия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия, в частности ракет Patriot, за счет европейских средств. Вклад Италии в эту программу еще не определен.
Напомним, что Великобритания объявила, что увеличивает поддержку Украины накануне зимнего периода.
Также Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что международные союзники готовы продолжать поддержку Украины в следующем году.
