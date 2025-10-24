Зеленский раскрыл, какую помощь получит Украина в следующем году

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что международные союзники готовы продолжать поддержку Украины в следующем году. Он поблагодарил лидеров Европейского Союза и Великобритании за их солидарность и готовность обеспечивать как военную, так и финансовую помощь.

Об этом украинский лидер сообщил во время выступления на очередном заседании "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Реклама

Читайте также:

Военная помощь Украине

"Сегодня все партнеры подтвердили, что в следующем году они продолжат поддерживать Украину, нашу страну, нашу устойчивость, особенно финансовую поддержку, которая является сверхважной", — отметил Зеленский.

В то же время президент отметил угрозы со стороны России, которая, по его словам, проводит кампанию террора против энергетической системы Украины, пытаясь использовать зимние холода как инструмент давления на население и обороноспособность страны.

"Цель — сломать нас, и именно поэтому только наша оборона на самом деле останавливает Россию от убийств, разрушения и террора", — подчеркнул Зеленский.

Благодаря подтвержденной поддержке союзников Украина рассчитывает укрепить собственную оборону и противостоять внешнему давлению, готовясь к сложному зимнему периоду.

Напомним, что Великобритания объявила, что увеличивает поддержку Украины накануне зимнего периода.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Британию. Там он встретился с королем Чарльзом III и Киром Стармером.