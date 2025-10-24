Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский раскрыл, какую помощь получит Украина в следующем году

Зеленский раскрыл, какую помощь получит Украина в следующем году

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 19:32
обновлено: 19:36
Зеленский раскрыл, какую помощь получит Украина в следующем году
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что международные союзники готовы продолжать поддержку Украины в следующем году. Он поблагодарил лидеров Европейского Союза и Великобритании за их солидарность и готовность обеспечивать как военную, так и финансовую помощь.

Об этом украинский лидер сообщил во время выступления на очередном заседании "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Реклама
Читайте также:

Военная помощь Украине

"Сегодня все партнеры подтвердили, что в следующем году они продолжат поддерживать Украину, нашу страну, нашу устойчивость, особенно финансовую поддержку, которая является сверхважной", — отметил Зеленский.

В то же время президент отметил угрозы со стороны России, которая, по его словам, проводит кампанию террора против энергетической системы Украины, пытаясь использовать зимние холода как инструмент давления на население и обороноспособность страны.

"Цель — сломать нас, и именно поэтому только наша оборона на самом деле останавливает Россию от убийств, разрушения и террора", — подчеркнул Зеленский.

Благодаря подтвержденной поддержке союзников Украина рассчитывает укрепить собственную оборону и противостоять внешнему давлению, готовясь к сложному зимнему периоду.

Напомним, что Великобритания объявила, что увеличивает поддержку Украины накануне зимнего периода.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Британию. Там он встретился с королем Чарльзом III и Киром Стармером.

Владимир Зеленский военная помощь война в Украине Коалиция желающих
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации