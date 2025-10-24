Зеленський розкрив, яку допомогу отримає Україна наступного року

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що міжнародні союзники готові продовжувати підтримку України у наступному році. Він подякував лідерам Європейського Союзу та Великої Британії за їхню солідарність та готовність забезпечувати як військову, так і фінансову допомогу.

Про це український лідер повідомив під час виступу на черговому засіданні "Коаліції охочих" у п'ятницю, 24 жовтня.

Військова допомога Україні

"Сьогодні всі партнери підтвердили, що наступного року вони продовжать підтримувати Україну, нашу країну, нашу стійкість, особливо фінансову підтримку, яка є надважливою", — зазначив Зеленський.

Водночас президент наголосив на загрозах з боку Росії, яка, за його словами, проводить кампанію терору проти енергетичної системи України, намагаючись використати зимові холоди як інструмент тиску на населення та обороноздатність країни.

"Мета — зламати нас, і саме тому лише наша оборона насправді зупиняє Росію від вбивств, руйнування та терору", — підкреслив Зеленський.

Завдяки підтвердженій підтримці союзників Україна розраховує зміцнити власну оборону та протистояти зовнішньому тиску, готуючись до складного зимового періоду.

Нагадаємо, що Велика Британія оголосила, що збільшує підтримку України напередодні зимового періоду.

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський 24 жовтня прибув до Британії. Там він зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та Кіром Стармером.