Велика Британія передасть Україні 5000 нових ракет

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Reuters

У п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні проходить засідання "Коаліції охочих". Під час заходу Велика Британія оголосила, що збільшує підтримку України напередодні зимового періоду.

Про це заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час засідання "Коаліції охочих" у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Військова допомога Україні від Британії

Стармер оголосив, що країна передасть українським військовим 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Це рішення стало частиною розширеної програми допомоги, спрямованої на посилення оборонних можливостей України в умовах наближення холодів.

Також стало відомо, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер наполягає на зупиненні вогню на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 жовтня прибув до Британії. Там він зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та Кіром Стармером.