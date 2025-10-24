Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна отримає нові ракети від Великої Британії

Україна отримає нові ракети від Великої Британії

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:21
Оновлено: 19:45
Велика Британія передасть Україні 5000 нових ракет
Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Reuters

У п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні проходить засідання "Коаліції охочих". Під час заходу Велика Британія оголосила, що збільшує підтримку України напередодні зимового періоду.

Про це заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер під час засідання "Коаліції охочих" у п'ятницю, 24 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Військова допомога Україні від Британії

Стармер  оголосив, що країна передасть українським військовим 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Це рішення стало частиною розширеної програми допомоги, спрямованої на посилення оборонних можливостей України в умовах наближення холодів.

Також стало відомо, що прем'єр Великої Британії Кір Стармер наполягає на зупиненні вогню на лінії зіткнення.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 жовтня прибув до Британії. Там він зустрівся з королем Чарльзом ІІІ та Кіром Стармером. 

ЗСУ військова допомога Велика Британія ракети війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації