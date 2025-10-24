Видео
Украина получит новые ракеты от Великобритании

Украина получит новые ракеты от Великобритании

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 19:21
обновлено: 19:37
Великобритания передаст Украине 5000 новых ракет
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Reuters

В пятницу, 24 октября, в Лондоне проходит заседание "Коалиции желающих". Во время мероприятия Великобритания объявила, что увеличивает поддержку Украины накануне зимнего периода.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время заседания "Коалиции желающих" в пятницу, 24 октября.

Читайте также:

Военная помощь Украине от Британии

Стармер объявил, что страна передаст украинским военным 5000 новых ракет многоцелевого назначения.

Это решение стало частью расширенной программы помощи, направленной на усиление оборонных возможностей Украины в условиях приближающихся холодов.

Также стало известно, что премьер Великобритании Кир Стармер настаивает на остановке огня на линии соприкосновения.

Напомним, Владимир Зеленский 24 октября прибыл в Британию. Там он встретился с королем Чарльзом III и Киром Стармером.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
