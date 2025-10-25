Військова допомога від Італії 24 жовтня - що передадуть

Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Італія готує вже 12-й пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть боєприпаси та ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Військова допомога від Італії

Очікується, що пакет може бути готовий вже до кінця цього року, однак усе залежатиме від парламентських процедур.

У джерелі пишуть, що уряд прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році вже надав Києву 11 пакетів військової допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 мільярдів євро. Зокрема, Італія передала Україні дві батареї ракет SAMP/T. Водночас деталі кожного пакета підпадають під суворі закони про державну таємницю.

Попри обмеження бюджетних можливостей та ослаблення підтримки України з боку США, Італія продовжує підтримувати Київ. Уряд також обговорює можливість активації національної застережної клаузули щодо витрат на оборону після завершення процедури порушення через надмірний дефіцит. Обидва механізми передбачені бюджетними правилами ЄС та дозволяють додаткові витрати на оборону.

Крім того, Італія приєднається до ініціативи НАТО із закупівлі американської зброї, зокрема ракет Patriot, за рахунок європейських коштів. Внесок Італії у цю програму ще не визначено.

Нагадаємо, що Велика Британія оголосила, що збільшує підтримку України напередодні зимового періоду.

Також Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що міжнародні союзники готові продовжувати підтримку України наступного року.