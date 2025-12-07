Видео
Главная Новости дня Зеленский говорил с Мелони — Италия пришлет помощь

Зеленский говорил с Мелони — Италия пришлет помощь

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 22:32
Италия отправит Украине энергетическое оборудование — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря провел телефонный разговор с Главой Совета министров Джорджей Мелони. Италия пришлет нам оборудование для энергетической инфраструктуры.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Мелони

"Говорил с Председателем Совета министров Джорджей Мелони, очень предметно, спасибо за такое внимание к дипломатической работе и поддержку нашей энергетической инфраструктуры оборудованием, которое в ближайшие дни пришлет Италия", — сказал Зеленский.

Он поделился, что лидеры обсудили результаты общения с американской стороной и имеющиеся перспективы и сложности. По словам президента, еще нужно поработать всем вместе, чтобы Россия реально пошла на окончание войны.

"Италия четко поддерживает необходимость настоящей безопасности и недопущения любых вспышек войны. Готовим совместную работу в Европе ради того, чтобы дипломатия сработала", — подчеркнул украинский лидер.

Розмова Зеленського з Мелоні
Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, 6 декабря Зеленский говорил с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор длился два часа.

Также мы писали, что Макрон обсудил с Зеленским переговоры в Китае. По его словам, Франция полна решимости сотрудничать со всеми партнерами.

Владимир Зеленский переговоры Джорджа Мелони помощь энергетика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
