Україна
Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером длился два часа

Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером длился два часа

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 13:33
Разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером - о чем договаривались стороны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел двухчасовой разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время него обсуждались детали мирного плана — вопрос территорий и гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщила Axios в воскресенье. 7 декабря.

Читайте также:

Обсуждение мирного плана

Звонок стал завершением трехдневных "марафонских" по своей тяжести переговоров между высокопоставленными чиновниками США и Украины в Майами относительно предложенного президентом Трампом мирного плана. По данным американского издания Axios, разговор длился два часа.

Розмова Зеленського із Віткоффом та Кушнером тривала дві години - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Только что вместе с Андреем Гнатовым и Рустемом Умеровым провели длинный и содержательный телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Благодарен за очень предметный, конструктивный разговор", — сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале.

Как сообщил источник Axios, знакомый с ходом разговора, обсуждение вопросов территории было сложным. РФ все еще требует от Украины вывести войска с контролируемых ею частей Донбасса. США пытаются разработать новые способы для решения этой проблемы.

Другим важным вопросом стали гарантии безопасности для Украины от США. Источник Axios сообщил, что стороны достигли существенного прогресса и приблизились к формированию финального текста соглашения. Но все еще нужно работать над условиями, чтобы обе страны одинаково толковали то, чем являются гарантии безопасности.

"Украина настроена работать честно с американской стороной и в дальнейшем, чтобы реально принести мир. Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо Президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам", — добавил Зеленский.

Зеленский провел телефонный разговор с Виткоффом и Кушнером — они обсуждали критически важные детали мирного плана.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер должны встретиться для переговоров с Умеровым — стала известна дата, когда они состоятся.

