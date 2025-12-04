Сьогодні у Маямі Умєров має зустрітись з Віткоффом та Кушнером — джерела AP

Секретар РНБО України Рустем Умєров. Фото: РНБО

Після переговорів у Москві спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткофф та зять президента США Джаред Кушнер мають зустрітись для перемовин з представником України. Стала відома дата, коли відбудеться зустріч з головою РНБО України Рустемом Умєровим.

Про це повідомляє агенція AP з посиланням на власні джерела в адміністрації Трампа.

Зустріч Умєрова з перемовниками Трампа

За словами високопосадовця адміністрації Трампа, який не мав права коментувати публічно та говорив на умовах анонімності, Віткофф і Кушнер мають зустрітися з головним перемовником від України Рустемом Умеровим у четвер, 4 грудня, у Маямі для подальших переговорів.

Агенція опитавши експертів та політологів зазначає, що куди підуть мирні переговори далі, значною мірою залежить від того, чи вирішить адміністрація Трампа посилити тиск на Росію, чи на Україну, щоб вона пішла на поступки.

Раніше Трамп заявив, що Україна та Росія мали шанс домовитися про врегулювання війни. Він зазначив, що сторони даремно цього не зробили і тепер мають проблеми.

Також ми писали ключові заяви, які лунали після переговорів у Кремлі. Зокрема, компромісів поки не знайдено.