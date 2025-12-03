Путін і Віткофф обговорили мирний план Трампа щодо України - що відомо

Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

У вівторок, 2 грудня, між главою Кремля Володимиром Путіним і спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером — відбулися переговори про мирний план США для України. За підсумками зустрічі компромісів поки не знайдено, але сторони продовжать працювати.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, який теж брав участь у зустрічі, повідомляють росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Ушаков про переговори Путіна й американської делегації щодо України

За словами Ушакова, переговори Путіна і представників Трампа тривали 5 годин і були змістовними і конструктивними.

"Бесіда була вельми корисною, конструктивною, вельми змістовною і тривала не п'ять хвилин, а є годин. Тобто була можливість докладно обслужити перспективи подальшої спільної роботи з досягнення... довгострокового мирного врегулювання української кризи", — заявив помічник глави Кремля.

Однак є й низка інших тез від Ушакова. Зокрема:

Росія з чимось готова погодитися за мирним планом США. Щось викликало критику. Але дискусія була корисною;

компромісів поки що не знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США наразі не планується. Зустріч залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху "врегулювання";

Сторони обговорювали не конкретні формулювання і рішення, а суть. Росія і США бачать "величезні перспективи для взаємодії";

на зустрічі в Кремля обговорювали кілька варіантів щодо "врегулювання" (закінчення війни) в Україні;

Москва отримала ще 4 документи, крім початкового плану Трампа щодо України з 28 пунктів;

обидві сторони підтвердили готовність продовжувати роботу над довгостроковим мирним врегулюванням в Україні;

обговорювали територіальні питання, які Москва вважає ключовими для розв'язання кризи;

Путіну передали привіт від Трампа, у відповідь Путін передав свій привіт і "важливі політичні сигнали";

подальші контакти триватимуть на рівнів помічників і представників обох сторін;

Росія і США домовилися, що 65 розголошуватимуть суть переговорів Путіна і Віткоффа в Кремлі.

Нагадаємо, що 2 грудня Віткофф прибув до Москви з уже новим мирним планом. Новий проєкт документа став результатом кількох етапів консультацій із представниками України.

Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, оновлений мирний план складається з 20 пунктів замість 28.