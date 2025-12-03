Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори Путіна і Віткоффа щодо України — головні підсумки

Переговори Путіна і Віткоффа щодо України — головні підсумки

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 01:01
Путін і Віткофф обговорили мирний план Трампа щодо України - що відомо
Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

У вівторок, 2 грудня, між главою Кремля Володимиром Путіним і спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом, а також зятем Трампа Джаредом Кушнером — відбулися переговори про мирний план США для України. За підсумками зустрічі компромісів поки не знайдено, але сторони продовжать працювати. 

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, який теж брав участь у зустрічі, повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Ушаков про переговори Путіна й американської делегації щодо України

За словами Ушакова, переговори Путіна і представників Трампа тривали 5 годин і були змістовними і конструктивними.

"Бесіда була вельми корисною, конструктивною, вельми змістовною і тривала не п'ять хвилин, а є годин. Тобто була можливість докладно обслужити перспективи подальшої спільної роботи з досягнення... довгострокового мирного врегулювання української кризи", — заявив помічник глави Кремля.

Однак є й низка інших тез від Ушакова. Зокрема:

  • Росія з чимось готова погодитися за мирним планом США. Щось викликало критику. Але дискусія була корисною;
  • компромісів поки що не знайдено не було, і зустріч лідерів Росії та США наразі не планується. Зустріч залежатиме від того, якого прогресу буде досягнуто на шляху "врегулювання";
  • Сторони обговорювали не конкретні формулювання і рішення, а суть. Росія і США бачать "величезні перспективи для взаємодії";
  • на зустрічі в Кремля обговорювали кілька варіантів щодо "врегулювання" (закінчення війни) в Україні;
  • Москва отримала ще 4 документи, крім початкового плану Трампа щодо України з 28 пунктів;
  • обидві сторони підтвердили готовність продовжувати роботу над довгостроковим мирним врегулюванням в Україні;
  • обговорювали територіальні питання, які Москва вважає ключовими для розв'язання кризи;
  • Путіну передали привіт від Трампа, у відповідь Путін передав свій привіт і "важливі політичні сигнали";
  • подальші контакти триватимуть на рівнів помічників і представників обох сторін;
  • Росія і США домовилися, що 65 розголошуватимуть суть переговорів Путіна і Віткоффа в Кремлі.

Нагадаємо, що 2 грудня Віткофф прибув до Москви з уже новим мирним планом. Новий проєкт документа став результатом кількох етапів консультацій із представниками України.

Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, оновлений мирний план складається з 20 пунктів замість 28.

володимир путін Кремль війна в Україні мирний план мирні переговори Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації