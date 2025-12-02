Новий мирний план містить 20 пунктів — Зеленський розкрив деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії 2 грудня розкрив деталі нового мирного плану щодо завершення війни. Глава держави повідомив, що оновлена версія документу містить 20 пунктів замість 28, які були запропоновані президентом США Дональдом Трампом.

За словами президента, нові пункти були узгоджені під час переговорів у Женеві, а пізніше допрацьовані під час зустрічі української делегації з американськими колегами у Маямі, Флорида.

