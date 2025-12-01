Відео
Головна Новини дня Мирний план став кращим — Зеленський про території

Мирний план став кращим — Зеленський про території

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 18:19
Мирний план США — Зеленський розкрив рішення про території
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський розповів, що територіальні питання у мирному плані обговорювала понад шість годин. За його словами, зараз угода стала набагато кращою.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Емманюелем Макроном 1 грудня. 

Обмін територіями у мирному плані США

Зеленський розповів, що під час переговорів питання про території обговорювали близько 6,5 годин. На думку президента, мирний план США щодо України став кращим. 

"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план має кращий вигляд", — зазначив український лідер.

Водночас він додав, що зараз особливі дні, коли дійсно багато чого може змінитись. Глава держави наголосив, що зараз відбуваються ключові дипломатичні процеси: напередодні пройшли перемовини української делегації у США, а вже завтра представник американського президента вирушить до Росії.

"Ми дуже стараємось завершити цю війну, і завершити її достойно. Якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно — заради миру та гарантованої безпеки, — у нас може вийти саме так, як потрібно для України, Європи та США", — підсумував Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон назвав перешкоду для миру в Україні. За його словами, потрібно припинити обстріли. 

Крім того, він зробив заяву про гарантії безпеки для України. Вони повинні формуватися лише за участю нашої держави. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
