Мирний план США — Зеленський розкрив рішення про території

Президент України Володимир Зеленський розповів, що територіальні питання у мирному плані обговорювала понад шість годин. За його словами, зараз угода стала набагато кращою.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з Емманюелем Макроном 1 грудня.

Зеленський розповів, що під час переговорів питання про території обговорювали близько 6,5 годин. На думку президента, мирний план США щодо України став кращим.

"Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення — без присутності європейських партнерів акцептувати складно. І питання гарантій безпеки — важливі конкретика від США і Європи. Тут треба бути дуже обережними, але план має кращий вигляд", — зазначив український лідер.

Водночас він додав, що зараз особливі дні, коли дійсно багато чого може змінитись. Глава держави наголосив, що зараз відбуваються ключові дипломатичні процеси: напередодні пройшли перемовини української делегації у США, а вже завтра представник американського президента вирушить до Росії.

"Ми дуже стараємось завершити цю війну, і завершити її достойно. Якщо зараз усі працюватимуть не просто активно, а чесно — заради миру та гарантованої безпеки, — у нас може вийти саме так, як потрібно для України, Європи та США", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон назвав перешкоду для миру в Україні. За його словами, потрібно припинити обстріли.

Крім того, він зробив заяву про гарантії безпеки для України. Вони повинні формуватися лише за участю нашої держави.