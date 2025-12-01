Видео
Мирный план стал лучше — Зеленский о территориях

Мирный план стал лучше — Зеленский о территориях

Дата публикации 1 декабря 2025 18:19
Мирный план США — Зеленский раскрыл решение о территориях
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что территориальные вопросы в мирном плане обсуждали более шести часов. По его словам, сейчас соглашение стало намного лучше.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном 1 декабря.

Читайте также:

Обмен территориями в мирном плане США

Зеленский рассказал, что во время переговоров вопрос о территориях обсуждали около 6,5 часа. По мнению президента, мирный план США по Украине стал лучше.

"Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептировать сложно. И вопрос гарантий безопасности — важны конкретика от США и Европы. Здесь надо быть очень осторожными, но план имеет лучший вид", — отметил украинский лидер.

В то же время он добавил, что сейчас особые дни, когда действительно многое может измениться. Глава государства подчеркнул, что сейчас происходят ключевые дипломатические процессы: накануне прошли переговоры украинской делегации в США, а уже завтра представитель американского президента отправится в Россию.

"Мы очень стараемся завершить эту войну, и завершить ее достойно. Если сейчас все будут работать не просто активно, а честно — ради мира и гарантированной безопасности, — у нас может получиться именно так, как нужно для Украины, Европы и США", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон назвал препятствие для мира в Украине. По его словам, нужно прекратить обстрелы.

Кроме того, он сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины. Они должны формироваться только при участии нашего государства.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине мирный план
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
