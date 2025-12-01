Видео
Макрон назвал препятствие для мира в Украине

Макрон назвал препятствие для мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:45
Обстрелы Украины — Макрон сделал заявление об ударах России
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: ОПУ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что удары России по Украине — это надругательство над правом. По его словам, постоянные обстрелы являются препятствием для мира.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским 1 декабря.

Читайте также:

Реакция Макрона на обстрелы Украины

Макрон осудил очередные атаки России по гражданскому населению, подчеркнув, что они приводят к "очень тяжелым, невыносимым потерям".

"Удары РФ — это надругательство над правом и препятствие к миру", — сказал французский лидер.

По его словам, такими ударами РФ только углубляет свою агрессию и ежедневно нарушает основополагающие нормы человечности и международного права.

Напомним, 1 декабря украинский президент вместе с первой леди прибыли с официальным визитом во Францию.

Кроме того, сегодня Зеленский и Макрон провели разговор с Умеровым и Уиткоффом. Они обсудили результат переговоров во Флориде.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
