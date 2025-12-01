Зеленский и Первая леди прибыли во Францию на переговоры с Макроном

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото иллюстративное: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди прибыл во Францию для проведения ряда важных дипломатических событий и встреч. В течение визита он планирует пообщаться с Эммануэлем Макроном в формате тет-а-тет и посетить предприятия ключевой французской авиакосмической индустрии.

Об этом сообщает Le Figaro в понедельник, 1 декабря.

Встречи и планы в рамках визита

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Первой леди прибыл во Францию, где запланирован ряд событий в политической и гуманитарной плоскости. Главным элементом программы станет встреча президента Украины с Эммануэлем Макроном в формате с глазу на глаз, во время которой планируют обсудить актуальные вопросы безопасности и двустороннее сотрудничество. Кроме переговоров, Зеленский посетит производственные объекты французской авиакосмической компании Dassault Aviation, что является важным компонентом партнерства между странами в оборонной сфере.

Французский президент примет украинского лидера в Париже в понедельник, когда тот находится под значительным военным и политическим давлением, одновременно на фоне заявлений Дональда Трампа о его оптимизме относительно возможного урегулирования ситуации в отношениях с Россией. Визит Зеленского во Францию также сопровождается культурными и гуманитарными акцентами, которые подчеркивают широту сотрудничества двух государств во время войны.

Во время поездки во Францию в понедельник, 1 декабря, президента сопровождает Первая леди Елена Зеленская, которая примет участие в событии, посвященном инициативе "Верните детей". Этот проект находится под ее патронатом и направлен на возвращение украинских детей, незаконно вывезенных Россией. Инициатива уже позволила вернуть почти две тысячи украинских детей, которых оторвали от их семей. Именно это преступление стало одной из причин выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина.

Напомним, что о визите Зеленского в Париж сообщил Елисейский дворец, подчеркнув, что это уже вторая его поездка во Францию за две недели и что принимать его лично будет Макрон.

Ранее мы также информировали, что после встречи Коалиции желающих Макрон озвучил новые планы по усилению давления на Россию и создание рабочей группы при поддержке Турции и США.