Давление на РФ и гарантии для Украины — Макрон сделал заявление

Давление на РФ и гарантии для Украины — Макрон сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 22:10
обновлено: 22:10
Макрон объявил о новой рабочей группе и давлении на Россию
Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Лидер Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи Коалиции желающих сделал заявления относительно давления на Россию и гарантий безопасности для Украины. В частности, он анонсировал создание рабочей группы при поддержке Турции и Соединенных Штатов Америки.

Об этом Эммануэль Макрон сказал после встречи Коалиции желающих во вторник, 25 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

"Мы решили уже завтра создать рабочую группу, которую возглавят Франция и Великобритания, при тесном участии Турции, играющей ключевую роль в морском измерении, и впервые — с участием США", — рассказал Макрон.

По его словам, следующие дни дадут возможность точно определить вклад каждой стороны и финализировать гарантии безопасности для Украины.

Давление на Россию

Лидер Франции подчеркнул, что необходимо продолжать мирные переговоры. По его словам, США, Украина и Россия смогли на технико-политическом уровне обсудить условия и продвинуться в работе над мирным планом.

"Это важные вещи. Все мы поддерживаем намерение разработать мирный план. Поэтому эту работу нужно продолжать. И мы хотим в тесной координации с США продвигаться вперед в направлении модели, которая будет приемлемой", — отметил Макрон.

Он выразил поддержку и сочувствие народу Украины. По его словам, РФ в очередной раз пыталась создать впечатление, будто она готова к миру, но в последние часы снова массированно атаковала гражданскую инфраструктуру. Макрон говорит, что реальность на месте является полной противоположностью заявленных намерений.

Он сообщил, что на встрече Коалиции желающих несколько участников рассказали о своих прямых контактах с россиянами, в частности с диктатором Владимиром Путиным.

"Сегодня совершенно очевидно, что Россия не намерена соглашаться на прекращение огня", — говорит Макрон.

По словам лидера Франции, надо и дальше давить на РФ, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

"Это — наши санкции, американские санкции, а также меры против так называемого "теневого флота", — отметил он.

Макрон добавил, что нужно и в дальнейшем поддерживать Украину.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Коалиции желающих. Он рассказал о реальном состоянии войны и российских обстрелах.

А президент США Дональд Трамп сообщил, что процесс согласования мирного соглашения между Украиной и Россией находится на финальной стадии.

Франция война Эммануэль Макрон Украина Россия Коалиция желающих
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
