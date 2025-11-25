Зеленский обратился к Коалиции желающих с важным сигналом

срочный

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обращение к странам Коалиции желающих, в котором очертил реальное состояние войны и отметил, что несмотря на дипломатические усилия боевые действия и российские удары по городам продолжаются ежедневно. Он подчеркнул, что Украина все еще нуждается в постоянной оборонной и безопасности поддержки, а помощь партнеров остается решающей для защиты людей и устойчивости государства.

Новость дополняется ...

Реклама