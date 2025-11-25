Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мирное соглашение между Украиной и РФ почти готово — Трамп

Мирное соглашение между Украиной и РФ почти готово — Трамп

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 19:48
обновлено: 20:58
Трамп намекнул, что мирный план почти согласован
Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс согласования мирного соглашения о прекращении войны между Украиной и Россией находится на финальной стадии, а стороны, по его словам, максимально приблизились к компромиссу. В Белом доме подчеркивают, что последние недели стали решающими для продвижения мирного плана, который должен положить конец масштабным боевым потерям.

Об этом сообщили Clash Report.

Реклама
Читайте также:

Трамп оценил перспективы завершения работы над мирным планом

Выступая в Белом доме, Дональд Трамп отметил, что в последние недели действия США направлены на то, чтобы приблизить стороны к финальному решению по условиям мирного соглашения. Он также отметил, что обстоятельства на фронте только усиливают срочность принятия документа, который должен положить конец длительным боевым действиям.

"За последний месяц погибло 25 000 солдат. Поэтому я думаю, что мы очень близки к соглашению. Мы узнаем. Я думал, что это произойдет быстрее", — отметил Трамп.

Дональд Трамп выразил уверенность, что его инициатива остановить войну между Украиной и Россией может вскоре принести результат.

"Я думаю, что мы очень близки к соглашению", — добавил он.

Напомним, что Зеленский стремится как можно скорее провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы окончательно согласовать условия совместного мирного соглашения, ведь большинство пунктов обновленного мирного плана уже согласованы.

Ранее мы также информировали, что в новой редакции американского мирного плана отсутствует пункт об ограничении численности Вооруженных сил Украины.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Белый дом мирный план мирные переговоры
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации