Трамп намекнул, что мирный план почти согласован

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс согласования мирного соглашения о прекращении войны между Украиной и Россией находится на финальной стадии, а стороны, по его словам, максимально приблизились к компромиссу. В Белом доме подчеркивают, что последние недели стали решающими для продвижения мирного плана, который должен положить конец масштабным боевым потерям.

Трамп оценил перспективы завершения работы над мирным планом

Выступая в Белом доме, Дональд Трамп отметил, что в последние недели действия США направлены на то, чтобы приблизить стороны к финальному решению по условиям мирного соглашения. Он также отметил, что обстоятельства на фронте только усиливают срочность принятия документа, который должен положить конец длительным боевым действиям.

"За последний месяц погибло 25 000 солдат. Поэтому я думаю, что мы очень близки к соглашению. Мы узнаем. Я думал, что это произойдет быстрее", — отметил Трамп.

Дональд Трамп выразил уверенность, что его инициатива остановить войну между Украиной и Россией может вскоре принести результат.

"Я думаю, что мы очень близки к соглашению", — добавил он.

Напомним, что Зеленский стремится как можно скорее провести личную встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы окончательно согласовать условия совместного мирного соглашения, ведь большинство пунктов обновленного мирного плана уже согласованы.

Ранее мы также информировали, что в новой редакции американского мирного плана отсутствует пункт об ограничении численности Вооруженных сил Украины.