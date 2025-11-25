Зеленский стремится к срочной встрече с Трампом для согласования мирного плана

срочный

Президент Украины Владимир Зеленский стремится как можно быстрее встретиться с Президентом США Дональдом Трампом, чтобы окончательно согласовать совместное соглашение между Украиной и США об условиях прекращения войны. Как свидетельствуют заявления украинских и американских чиновников, большинство положений обновленного мирного плана уже получили предварительное согласование, тогда как часть ключевых вопросов стороны оставили для личного диалога лидеров.

Новость дополняется ...

