Зеленский стремится к срочной встрече с Трампом для согласования мирного плана

Зеленский встретится с Трампом чтобы согласовать мирный план
Дата публикации 25 ноября 2025 19:02
обновлено: 19:22
срочный
Президент Украины Владимир Зеленский стремится как можно быстрее встретиться с Президентом США Дональдом Трампом, чтобы окончательно согласовать совместное соглашение между Украиной и США об условиях прекращения войны. Как свидетельствуют заявления украинских и американских чиновников, большинство положений обновленного мирного плана уже получили предварительное согласование, тогда как часть ключевых вопросов стороны оставили для личного диалога лидеров.
