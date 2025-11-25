Видео
В Кремле раскрыли, как узнали о мирном плане США из 28 пунктов

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 19:05
обновлено: 19:06
Мирный план Трампа на 28 пунктов - Лавров рассказал, как в Кремле получили документ
Сергей Лавров. Фото: Reuters

В России заявили, что получили предложенный США мирный план по завершению войны против Украины по неофициальным каналам. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, документ состоит из 28 пунктов, и никаких других его версий Москва якобы не получала.

Об этом глава российского МИД заявил в комментарии росСМИ.

Читайте также:

Лавров сделал заявление по мирному плану

Российский министр заявил, что США и их партнеры якобы пытаются "переиначить" первоначальный документ и подорвать инициативу президента Дональда Трампа. По словам Лаврова, Москва ожидает финальную версию, согласованную Вашингтоном с европейскими союзниками и Украиной.

"Мы ожидаем от них той версии, которую они будут считать промежуточной с точки зрения завершения фазы согласования этого текста с европейцами с украинцами. Тогда мы будем смотреть", — сказал Лавров.

Министр также заявил, что ситуация может кардинально измениться, если из документа будут изъяты договоренности, которые якобы были достигнуты во время встречи Трампа и Путина в Анкоридже. Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на сохранении "духа и буквы" этих договоренностей, иначе переговоры могут зайти в тупик.

Влияние РФ на мирный план США

Британский журналист и писатель Люк Гардинг, известный своими расследованиями о российской дезинформации и работе спецслужб, в материале The Guardian обратил внимание на странные языковые особенности в документе.

По его мнению, ряд фраз свидетельствует, что отдельные части текста могли быть сначала написаны на русском языке, а уже потом переведены на английский.

Третий пункт плана из 28 пунктов звучит так: "Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

"It is expected" — это неуклюжая пассивная конструкция в английском языке. Русский вариант — "ожидается" — имеет больше смысла и является привычной глагольной формой", — написал Гардинг.

Среди других возможных русизмов, проступающих в тексте, журналист выделяет слова и конструкции, которые звучат уклончиво или идеологически окрашены - такие как "закрепить" или размытые формулировки, создающие правовую неопределенность. Это нетипично для англоязычных дипломатических документов США, где преобладает четкий, формальный правовой язык.

Как ранее подтвердил Белый дом, документ был подготовлен российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым в сотрудничестве с представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом во время встречи в Майами.

Напомним, 25 ноября состоялась встреча Коалиции желающих относительно нового мирного плана для завершения войны в Украине.

А также стало известно, что в обновленном документе был изменен пункт о численности ВСУ.

россия США Сергей Лавров война в Украине мирный план
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
