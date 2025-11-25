Коаліція охочих почалася — узгоджується мирний план по Україні

Коаліція охочих. Фото: Reuters

У вівторок, 25 листопада Коаліція охочих розпочала заплановану відеоконференцію, яку спільно очолюють прем’єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон, зосереджуючи увагу на формуванні мирного плану для України. Учасники обговорюють подальші кроки міжнародної групи з понад трьох десятків держав, що прагнуть сприяти виконанню угоди між Києвом та Москвою.

Про це повідомили Sky News.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Коаліції охочих щодо мирного плану

За інформацією Sky News, зустріч відбувається у форматі відеоконференції, у якій беруть Кір Стармер та Еммануель Макрон, приділяючи значну увагу напрацюванню параметрів мирної угоди по Україні. Група держав працює над деталізацією спільних підходів, що дозволять забезпечити виконання домовленостей між Києвом та Москвою, коли буде напрацьований фінальний документ мирної угоди. Кір Стармер віртуально виступивв перед Коаліцією охочих, вказавши, що Україна запропонувала "деякі конструктивні зміни" до мирної пропозиції.

"Я справді вважаю, що ми рухаємося в позитивному напрямку, і сьогодні є ознаки того, що здебільшого більшість тексту, як зазначає Володимир, можна прийняти", — зазначив Стармер.

Коаліції потрібно підготувати планування фінансування Збройних Сил України, щоб вона могла захищати себе, наголосив прем'єр-міністр Великої Британії.

"Я закликаю колег, які сьогодні вдень беруть участь у телефонній розмові, підтвердити свої національні зобов’язання, оскільки нам потрібно забезпечити наявність найпотужніших можливостей та найнадійніших планів", — додав Стармер.

Наголошується, що країни-учасниці Коаліції охочих прагнуть узгодити механізми міжнародної підтримки України для довгострокового миру.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оголосив про майбутню зустріч Коаліції охочих.

Раніше ми також інформували, що під час офіційного візиту до Лондона Володимир Зеленський продемонстрував Кіру Стармеру український дрон-перехоплювач OCTOPUS, який планують виготовляти у Великій Британії для України.