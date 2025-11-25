Зеленський провів розмову з Кіром Стармером і анонсував зустріч Коаліції охочих

Зеленський анонсував зустріч Коаліції охочих
Дата публікації: 25 листопада 2025 12:52
Оновлено: 12:53
Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Глава держави після розмови анонсував проведення зустрічі Коаліції охочих.
Про це український лідер повідомив у своєму Telegram у вівторок, 25 листопада.
Під час розмови з прем'єром Британії президент обговорив нічний удар Росії по Україні а подальші кроки для завершення війни. Як повідомив Зеленський, спільно зі Стармером вони скоорденували позиції для проведення Коаліції охочих вже сьогодні, 25 листопада.
Новина доповнюється...
