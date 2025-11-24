Зеленський оцінив оновлений драфт майбутнього мирного договору

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський заявив, що після переговорів у Женеві мирний план став коротшим і містить більше позицій, які враховують пропозиції партнерів. Він підкреслив, що команда продовжує непросту роботу над узгодженням фінального документа, зберігаючи швидкий темп консультацій.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у понеділок, 24 листопада.

Зеленський про результати Женевських перемовин

Після повернення української делегації з Женеви Президент повідомив, що робота над узгодженими кроками для завершення війни просунулася завдяки тривалим консультаціям з американськими та європейськими партнерами. Він підкреслив, що кількість пунктів у робочій рамці зменшилась, а пропозиції сторін були детально опрацьовані під час зустрічей. Зеленський зазначив, що процес залишається складним, але поступовий рух до фінального документа вже помітний.

"Ще є зараз над чим попрацювати всім разом – дуже непросто, – щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно", — зазначив Зеленський.

Зеленський пояснив подальші кроки України на шляху до миру

Зеленський уточнив, що команда вже презентувала оновлений драфт кроків і продовжує працювати над його деталями. Він окремо підкреслив, що найбільш чутливі питання обговорюватиме безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом, зважаючи на важливість особистих консультацій. Президент також додав, що Україна не стане перешкодою на шляху до миру, на який очікують мільйони громадян.

"І також розуміємо, як багато інтересів навколо України, і передусім є інтерес із Росії, щоб збити цей шанс на домовленість і щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію – позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни", — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що для України надзвичайно важливо вести конструктивну роботу з міжнародними партнерами, адже головним пріоритетом залишається захист інтересів держави та безпека громадян, що визначає рамки всіх перемовин. Він подякував кожному, хто підтримує Україну в цей складний час, і робить свій внесок у те, щоб країна могла досягти успіху.

Зеленський про тиск РФ і необхідність реакції США

Водночас Президент зауважив, що Росія не збирається зменшувати тиск на Україну та її населення, тому найближчими днями й тижнями громадянам необхідно дуже уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози ударів. Зеленський наголосив, що українські сили оборони мають усі необхідні накази, а держава готова відповідати на будь-які дії агресора.

"І було б справедливо для всіх наших партнерів – і передусім для американської сторони – зважати на загрозу, яку бачить і їхня розвідка, і якщо є перемовини, якщо є конструктив, якщо дійсно закінчуємо війну, то не має бути ракет, не має бути масованих ударів по Україні, по наших людях. Це реально зробити тим, хто дійсно сильний у світі", — додав Президент.

Він також вважає справедливим, щоб партнери, особливо Сполучені Штати, зважали на загрозу, яку фіксують їхні розвіддані, і щоб у разі наявності реальних переговорів та конструктиву атаки по Україні припинилися, адже це можливо забезпечити тим, хто має достатньо впливу у світі. За його словами, чимало залежить саме від Америки.

Саміт Кримської платформи

Зеленський також розповів про свою участь у саміті Кримської платформи у парламентському форматі, який цього разу відбувся у Швеції та зібрав понад 70 парламентських делегацій і міжнародних інституцій. Президент відзначив потужність представництва й символічність підтримки, підкресливши, що країни та їхні суспільства залишаються на боці України, продовжують підтримувати мужність українців і прагнення до справедливості.

"Важливо, щоб шлях до миру був саме таким, і головне – бути сильними, бути об’єднаними, бути результативними, щоб Україні вдалося досягти миру, достойного миру. Дякую вам, дякую кожному українцю за підтримку, пишаюся нашими людьми", — завершив Зеленський.

